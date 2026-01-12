The Payments Group Holding (PGH) hat seine Equity-Story neu ausgerichtet, nachdem das Unternehmen anerkannt hat, dass die geplante Mehrheitserwerbung von The Payments Group (TPG) wahrscheinlich nicht in der ursprünglich vorgesehenen Form durchgeführt werden kann, was ein erhebliches Verwässerungsrisiko ausschließt. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein traditionelles VC-Modell, wobei AuctionTech als zentraler Anker für den Nettoinventarwert (NAV) hervorgeht, während AI- und Radiopharma-Initiativen als langfristige Aufwärtsoptionen betrachtet werden. Um kurzfristige Liquidität zu sichern, wird PGH eine zwingend wandelbare Anleihe über 2,3 Millionen Euro begeben, was ein binäres Finanzierungs- und latentes Verwässerungsrisiko einführt. Wir bringen unser Modell auf die Version vor dem TPG-Deal zurück und verankern die Bewertung an einem NAV von 1,24 Euro (zuvor 1,80 Euro) pro Aktie. Wir ändern unser Rating auf Spekulatives KAUFEN (zuvor KAUFEN), während wir auf eine größere Transparenz warten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
© 2026 mwb research