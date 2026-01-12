Mit der Fünf-Meter-Limousine P7+ erweitert Xpeng sein Modellangebot in Europa. Zur Premiere auf der Automesse in Brüssel hat der chinesische Autobauer nicht nur alle Daten vorgestellt, sondern auch Einblicke in die Entwicklung gewährt: Der P7+ soll nicht nur ein Software-, sondern ein KI-definiertes Auto sein. Als "Physical AI" umschreibt Jacky Gu, ATC Chairman & E-Powertrain Vice President bei Xpeng, den Ansatz bei der Europa-Premiere des neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
