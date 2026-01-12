EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie

PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds



12.01.2026 / 11:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRO DV AG - Abberufung eines Vorstandsmitglieds

Dortmund, 12. Januar 2026

Der Aufsichtsrat der PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat am 09.01.26 Markus Böttcher mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand abberufen. Die Aufgaben von Herrn Böttcher werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.



Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

Der Vorstand / der Aufsichtsrat

PRO DV AG

Hauert 12

44227 Dortmund

Telefon: +49 231 449919-11

E-Mail: ir@prodv.de

