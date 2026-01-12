Die Zahl der Jobs rund um Photovoltaik, Windkraft und Co. sind 2024 nur noch um 2,3 Prozent auf 16,6 Millionen gestiegen. Mit 7,3 Millionen entfallen die meisten Arbeitsplätze weltweit auf die Photovoltaik und schätzungsweise 7,3 Millionen aller Jobs befinden sich in China, wie der neue Report von Irena und ILO zeigt. Die weltweite Zahl der Arbeitsplätze in der Erneuerbaren-Branche ist von 2023 auf 2024 um 2,3 Prozent auf 16,6 Millionen angewachsen. Damit werde zwar ein neuer Höchststand erreicht, jedoch das Wachstum schwäche sich ab, heißt es im am Sonntag veröffentlichten Bericht "Renewable ...Den vollständigen Artikel lesen ...
