Die Kursrallye der Fresnillo-Aktie nimmt langsam beängstigende Züge an. Wer so schlau war, vor einem Jahr in den mexikanischen Bergbaukonzern zu investieren, hat sein Kapital seitdem mehr als verfünffacht. Was treibt die Mega-Kursrallye von Fresnillo an und sollten Anleger trotz des Allzeithochs immer noch in die Rohstoffaktie investieren? Der Silberpreis explodiert Bevor ich eine Antwort auf diese Frage geben will, möchte ich zum Einstieg noch einmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de