Solarmodulproduzent Winaico geht ab Februar mit einem neuen Rückkontakt-Modell an den Markt. Es liefert 485 Watt. Der Solarmodulhersteller Winaico erweitert seine Serie für Rückkontakt-Module. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es mit einem neuen Modul an den Markt, dessen Leistung gegenüber dem Vorgängermodell um 5 Watt höher ausfällt. Es handelt sich um das WST-485BDX54-B2, das das Vorgängermodell WST-480BDX54-B2 ablöst. Es setze zwar ebenfallsauf die gleiche Technologie, bringe jedoch "neben
