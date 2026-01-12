ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1030 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Chipausrüsters mit starken Resultaten und ebenso guten Signalen. 2026 könnte man über dem Konsens landen, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NL0010273215