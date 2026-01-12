Zürich - Der US-Dollar hat am Montag klar an Wert verloren. Händler verweisen auf den verschärften Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank Jerome Powell. Das EUR/USD-Paar notiert am Montagmittag bei 1,1682 nach 1,1622 im frühen asiatischen Handel. Auch zum Franken hat der Greenback klar nachgegeben: Das USD/CHF-Paar wird aktuell bei 0,7974 gehandelt, nachdem es am frühen Morgen im Top noch 0,8019 gewesen waren. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
