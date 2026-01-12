Qualcomm: CES-Impulse und KI-Fantasie

Qualcomm sorgt zum Jahresauftakt für Gesprächsstoff: Auf der Leitmesse CES rückte der Chipkonzern aus San Diego seine Auto-Strategie prominent ins Schaufenster. Die Börse reagierte zunächst wohlwollend. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie zwischenzeitlich zunächst zu und schloss am vergangenen Freitag in den USA bei knapp 178 US-Dollar.

Operativ präsentiert sich Qualcomm weiterhin robust. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 11,27 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 US-Dollar. Das Kerngeschäft QCT steuerte 9,82 Milliarden US-Dollar bei, die margenstarke Lizenzsparte QTL 1,41 Milliarden US-Dollar. In der Segmentbetrachtung zeigt sich die Diversifikation: Automotive wuchs auf 1,05 Milliarden US-Dollar, das IoT-Geschäft lag bei 1,81 Milliarden US-Dollar, während Handsets 6,96 Milliarden US-Dollar erreichten.

Für das erste Quartal 2026 stellt das Management weiteres Wachstum in Aussicht: Erwartet werden Erlöse von 11,8 bis 12,6 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,30 bis 3,50 US-Dollar; die nächste Zahlenvorlage folgt Anfang Februar. Strategisch treibt Qualcomm den Wandel zum breiten Plattformanbieter voran. Auf der CES betonte der Konzern die Dynamik der Snapdragon-Digital-Chassis-Lösungen, die in mehr als 75 Millionen Fahrzeugen zum Einsatz kommen sollen, und baut die Zusammenarbeit mit Google aus, um KI-Funktionen schneller in software-definierte Fahrzeuge zu bringen.

Parallel richtet Qualcomm den Blick Richtung Rechenzentrum: Mit den auf Inference spezialisierten AI200- und AI250-SoCs sowie ersten Rack-Konzepten will der Konzern ab 2026 neue Umsatzquellen erschließen; als frühe Zielgröße nennt das Management eine Deployment-Leistung von rund 200 Megawatt. Ganz ohne Risiken bleibt das Bild nicht. Eine Änderung im US-Steuerrecht führte im Quartal zu einer nicht zahlungswirksamen Belastung von 5,7 Milliarden US-Dollar in der GAAP-Rechnung. Zudem bleibt die Abhängigkeit vom Smartphone-Zyklus hoch, während die Perspektive eines mittelfristig sinkenden Apple-Modemanteils und der intensivere Wettbewerb im KI-Hardwaremarkt den Druck erhöhen.

Dennoch überwiegt an der Wall Street vorsichtiger Optimismus: Der Analystenkonsens lautet "Buy", das durchschnittliche Kursziel liegt bei 185,81 US-Dollar. Zuletzt sorgte allerdings eine Herabstufung durch Mizuho auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar für Gegenwind - ein Hinweis darauf, dass ein Teil der positiven Erwartungen bereits im Kurs steckt.

Qualcomm Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 10.01.2020- 09.01.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die Qualcomm-Aktie stabil. Der Kurs notiert klar oberhalb der 200-Tage-Linie bei rund 158 US-Dollar. Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Auf der Oberseite rückt nun die Zone zwischen 178 und 184 US-Dollar in den Fokus. Dort sind mehrere Widerstände gebündelt, an denen die Aktie in den vergangenen Wochen wiederholt ins Stocken geriet. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über 183 US-Dollar, öffnet sich charttechnisch der Weg in Richtung der Hochs aus dem Herbst; das 52-Wochen-Hoch liegt bei gut 205 US-Dollar. Auf der Unterseite fungiert der Bereich um 174 US-Dollar als erste Unterstützung. Darunter folgen Auffangzonen bei rund 172 und 169 US-Dollar. Sollte diese Staffel nach unten durchbrochen werden, dürfte der Markt prüfen, ob der CES-getriebene Jahresstart mehr war als ein kurzfristiger Stimmungsschub - oder ob die Käufer den übergeordneten Trend erneut verteidigen.

