Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im Dezember im Schnitt eine positive Performance erzielt. Für das ganze Jahr 2025 summiert sich die Rendite der von der UBS untersuchten 100 Pensionskassen damit auf 5,8 Prozent. Der Dezember trug dabei mit einer Durchschnittsperformance von 0,34 Prozent zum Jahresergebnis bei, wie die Grossbank am Montag mitteilte. Die Bandbreite bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,85 Prozent bis +1,52 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
