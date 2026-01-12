Die Analysten der Privatbank Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktie von Umicore am Freitag von 17 auf 20 € angehoben. Die Begründung: Der starke Anstieg der Edelmetallpreise und die Erholung bei Kobalt könnten bei dem belgischen Spezialisten für das Recycling und die Produktion von Edelmetallen und kritischen Rohstoffen für weitere Anhebungen der Gewinnschätzungen sorgen. Die Umicore-Aktie (2026er-KGV 13,3) befindet sich seit April 2025 in einem volatilen Aufwärtstrend. Gemessen am 2021 erreichten Allzeithoch bei 60 € hat die Aktie charttechnisch noch deutlich Luft nach oben.
