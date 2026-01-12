Eine neue Perspektiv-Studie aus der Forschung skizziert die Zukunft der globalen Photovoltaik-Lieferkette. Sie zeigt auf, wie sich Modulpreise, Leistung und Lebensdauer in den nächsten 25 Jahren entwickeln könnten. Die Studie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit führender Solarforschungsinstitute weltweit. Einer der Autoren der Studie, der Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE), erklärte gegenüber dem pv magazine, dass der Wirkungsgrad von Solarmodulen und -zellen bis zur Mitte des Jahrhunderts 35 Prozent übersteigen könnte, während die Preise für Solarmodule voraussichtlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
