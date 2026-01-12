EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Konferenz

Eckert & Ziegler präsentiert auf der 44. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference



12.01.2026 / 14:56 CET/CEST

Berlin, 12. Januar 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) wird an der 44. Annual J.P. Morgan Healthcare Conference am Mittwoch, den 14. Januar 2026, im Westin St. Francis in San Francisco, CA, USA, teilnehmen. Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE, wird das Unternehmen um 17:15 PST präsentieren.



Die Präsentation wird als Audio-Livestream auf der Internetseite des Unternehmens zur Verfügung gestellt: https://www.ezag.com/de/investoren/praesentationen/

Nach der Veranstaltung wird die Aufnahme rund 30 Tage lang zur Verfügung stehen.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de , www.ezag.de



