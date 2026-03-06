ROUNDUP 2: Lanxess wird Envalior-Anteile 2026 nicht los - Aktie fällt kräftig

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess wird seine Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht in diesem Jahr an den Joint-Venture-Partner Advent verkaufen. Der Finanzinvestor habe Lanxess diese Entscheidung mitgeteilt und sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt berufen, teilte der MDax -Konzern bereits am Donnerstagabend mit. An der Börse kam das vor dem Wochenende nicht gut an.

ROUNDUP 2: Lufthansa wittert neben Risiken auch Chancen aus Nahostkrise

FRANKFURT - Der Lufthansa -Konzern sieht in der Nahostkrise zumindest kurzfristig auch Chancen für sein eigenes Geschäft. Die Vorbuchungen für Direktflüge in Richtung Asien lägen derzeit 75 Prozent über dem Vorjahreswert, sagte Konzernchef Carsten Spohr bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Grund sind die stillstehenden Drehkreuze der Golf-Airlines Emirates und Qatar aus den Arabischen Emiraten, die sonst einen Großteil des Verkehrs nach Asien, Australien und Afrika abwickeln.

ROUNDUP: Mehr Flugmöglichkeiten aus Nahost - Unsicherheit bleibt

FRANKFURT - Für Flugpassagiere gibt es zunehmend wieder Verbindungen in den Nahen Osten. Airlines nehmen erste Linienflüge in die Krisenregion ins Programm, die Reiseplanung ist aber weiter mit Unsicherheit behaftet. So brach die Lufthansa einen Linienflug von München in die saudi-arabische Hauptstadt Riad aus Sicherheitsgründen ab.

Axel Springer übernimmt britischen Telegraph



BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer übernimmt in einem großen Zukauf die britische Zeitungsgruppe Telegraph. Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI dafür eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio Euro) in bar, wie das Unternehmen mitteilte. Der Kauf eröffne aus Sicht beider Parteien große Chancen - er bewahre die Integrität einer traditionsreichen Medienmarke und schaffe zugleich eine Basis für Wachstum und Expansion in weitere Märkte, hieß es von Springer. Das deutsche Medienhaus kam mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der Daily Mail zuvor, wie die "Financial Times" bereits zuvor berichtet hatte.

IPO/ROUNDUP: Rüstungszulieferer Vincorion strebt an die Börse

WEDEL - Vor dem Hintergrund der boomenden Nachfrage nach Waffen wagt sich die nächste deutsche Rüstungsfirma aufs Börsenparkett. Der Rüstungszulieferer Vincorion teilte in Wedel bei Hamburg mit, dass er im ersten Halbjahr 2026 einen Börsengang in Frankfurt plane. Vincorion hat rund 900 Beschäftigte, die im Wesentlichen am Firmensitz in Wedel, im bayerischen Altenstadt und in Essen (NRW) sind.

Eckert & Ziegler will Dividende auf 0,22 Euro je Aktie erhöhen

BERLIN - Der der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler will seinen Anteilseignern für das vergangene Geschäftsjahr eine um fünf Cent höhere Dividende von 0,22 Euro je Aktie zahlen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Der Aufsichtsrat muss dem Vorschlag des Vorstandes an die Hauptversammlung noch zustimmen. Die Aktie notierte zuletzt 1,3 Prozent fester bei 15,19 Euro.

VW-Betriebsratschefin sieht Rüstung als Option



WOLFSBURG - VW -Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigt sich offen für Rüstungsprojekte bei dem Autobauer. "Ich bin der Meinung, dass Deutschland und Europa unabhängiger werden müssen im Bereich Verteidigung", sagte sie im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Die Welt hat sich stark verändert. Deshalb ist es wichtig, dass Europa dort ein Gegengewicht aufbaut."

Schwarz Digits will Europas Cloud-Riese werden



HEILBRONN - Die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, will sich als europäische Alternative zu Cloud-Computing-Marktführern wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure aufstellen. "Das ist das Ziel, was wir haben", sagte Christian Müller, Co-Vorsitzender von Schwarz Digits, der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob man sich perspektivisch zutraue, ein "Hyperscaler" zu werden. So nennt man Cloud-Anbieter, die weltweit viele Server betreiben, um ihren Kunden in großem Umfang Speicher für Daten, Rechenleistung für Programme, KI und weitere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Sprit erneut teurer - am Morgen deutlich über zwei Euro

MÜNCHEN - Der Anstieg der Spritpreise setzt sich fort: Am Freitagmorgen kletterte der bundesweite Durchschnittspreis für Diesel auf 2,109 Euro pro Liter, gut zwei Cent mehr als am Donnerstagmorgen. Super E10 kostete nach Auswertung des ADAC 2,014 Euro und war damit etwas über einen Cent teurer als 24 Stunden zuvor. Der durch den Angriff der USA und Israels auf den Iran ausgelöste Preisanstieg hat sich jedoch mittlerweile verlangsamt. Zu Anfang der Woche hatte es von Montag auf Dienstag bei Diesel einen Preissprung von über zehn Cent gegeben.

Bahn: Pünktlichkeit im Fernverkehr weiter unter 60 Prozent

BERLIN - Die Deutsche Bahn fährt ihrem selbstgesetzten Pünktlichkeitsziel weiter hinterher. Wie der Konzern auf seiner Webseite mitteilte, wurden im Februar 59,4 Prozent aller Fernverkehrshalte pünktlich erreicht. Das waren 7,3 Prozentpunkte mehr als im Januar. Für das gesamte Jahr 2026 hat Bahnchefin Evelyn Palla eine Pünktlichkeitsquote von mindestens 60 Prozent ausgegeben. Laut Bahn-Angaben sind die Februar-Zahlen vorläufige Werte.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Skyr teils vergriffen - Social-Media-Hype sorgt für Engpässe -ROUNDUP: Ölförderung im Wattenmeer vorerst weiter erlaubt -Roche meldet Phase-II-Erfolg für Adipositas-Wirkstoff Petrelintide -Finanzvorstand von Medios geht

-Berliner Rechnungshof: RBB muss weiter sparen

-Analyse: Preise in Gastronomie minimal gesunken

-EU-Namensstreit: 'Veggie-Burger' ok, 'veganer Speck' ade -Umweltverband: Spritpreisbremse wäre 'purer Populismus' -Raffinerie PCK bleibt von US-Ölsanktionen befreit

-Lufthansa: Linienflug nach Riad abgebrochen

-WHO setzt nun auf Luftfracht aus dem Materiallager in Dubai -Internet im Iran weiterhin gesperrt

-Cybersicherheit: Kaum Unternehmen melden sich beim BSI an°

