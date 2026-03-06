EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Dividenden
Berlin, den 6. März 2026. Der Vorstand der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) plant, der Hauptversammlung eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 0,22 € je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr splitbereinigt: 0,17 €). Der Aufsichtsrat wird seine Entscheidung zum Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung in seiner ordentlichen Sitzung zum Jahresabschluss der Gesellschaft treffen. Die Dividendenzahlung steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.
Ende der Insiderinformation
06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2286894
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2286894 06.03.2026 CET/CEST