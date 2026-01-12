Die US-Börsen steuern am Montag in Rekordnähe auf einen schwächeren Handelsauftakt zu. Seine Spuren hinterlässt der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Fed-Chef Jerome Powell, der sich weiter zuspitzt. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage. Zudem hat sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter eingeschossen und droht ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär