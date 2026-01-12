Stuttgart/Wolfsburg - Das zähe China-Geschäft hat die Absatzzahlen von Mercedes-Benz im vergangenen Jahr gedrückt. Der Autobauer verkaufte 2025 mit rund 2.160.000 Pkw und Vans zehn Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, wie die Stuttgarter mitteilten. Auch bei VW bremsten schwache Verkaufszahlen in China und den USA die Verkäufe. Pkw verkaufte Mercedes insgesamt etwas mehr als 1,8 Millionen, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
