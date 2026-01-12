Wien (www.fondscheck.de) - Die Direktbank Comdirect hat zusammen mit dem Anbieter State Street Investment Management einen börsengehandelten Fonds (ETF) auf den S&P All World Index aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell". Dies kündige der Online-Broker der Commerzbank auf seiner Internetseite an. Demnach hätten die beiden Finanzdienstleister gemeinsam den Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF gestartet. Als Grund nenne die Comdirect in einem Werbevideo: "Weil wir einen Aktien-ETF entwickeln wollten, der mehr zu bieten hat als nur einen Teil der Welt." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
