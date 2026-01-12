EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DWS Group GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DWS Group GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/geschaeftsbericht/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://group.dws.com/ir/reports-and-events/annual-report/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Mainzer Landstaße 11-17
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://group.dws.com/de/ir/
