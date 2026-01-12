Gesundheit ist der neue Reichtum. Für LVMH könnte genau darin der nächste Wachstumstreiber liegen. Während die Nachfrage nach Mode- und Lederwaren zuletzt an Schwung verloren hat, verlagern vor allem wohlhabende Konsumenten ihre Ausgaben zunehmend auf Produkte rund um das körperliche Wohlbefinden.Der Markt ist gewaltig: Rund zwei Billionen Dollar gaben Verbraucher weltweit 2024 für Wellness-Produkte und -Dienstleistungen aus, von Ernährung über Fitness bis hin zu Beauty- und Longevity-Angeboten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
