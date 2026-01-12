Der Schweizer Verband liefert einen kompakten Überblick, welche neuen Regelungen und Verordnungen ab diesem Jahr für Photovoltaik-Anlagen greifen. Sie reichen vom neuen Winterstrombonus über die Rückliefervergütung bis hin zu neuen Flexibilitätsmechanismen. In der Schweiz gelten seit Jahresbeginn einige Neuregelungen für Photovoltaik-Anlagen. Swissolar hat einen kompakten Überblick dazu auf seiner Website veröffentlicht. Dabei startet die Auflistung damit, dass die Vergütungssätze für Photovoltaik-Anlagen in diesem Jahr nicht gesenkt werden. Allerdings greift ab dem 1. Januar der Winterstrombonus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
