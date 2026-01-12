Walmart setzt auf "Agentic AI": Shopping-Revolution durch Google-Kooperation



Walmart schließt eine Partnerschaft mit Google Alphabet, um KI-unterstütztes Einkaufen über Googles Gemini zu ermöglichen. Schon bald sollen Kunden Produkte direkt über den Gemini-Browser oder die mobile App finden und kaufen. Das Sortiment umfasst Kleidung, Alltagsartikel, Unterhaltung und Lebensmittel, die derzeit bei Walmart und Sam's Club erhältlich sind. Auch bei Anfragen ohne direkten Bezug zum Einkaufen soll die KI unterstützen. Zum Beispiel kann eine Frage zum Entfernen eines Weinflecks aus einem Teppich zu Links für relevante Produkte bei Walmart führen.



Walmart hat im letzten Jahr an Marktanteil gewonnen und profitiert weiterhin von seiner Größe, da Kundinnen und Kunden verstärkt nach den besten Angeboten suchen. Das Unternehmen plant KI in alle Bereiche zu integrieren, von der Lieferkette bis zum Einkaufserlebnis.



