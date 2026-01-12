Rekordabschlüsse, volle Projektpipeline und starke Perspektiven. Trotz Rückschlägen liegt der Kurs deutlich unter dem fairen Wert. Warum hier Geduld belohnt werden könnte. Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat kurz vor dem Jahreswechsel seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Ergebnis vor Steuern im Bereich von 30 bis 40 Millionen Euro. Rückenwind kam dabei von einer starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de