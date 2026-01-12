Die Ceotronics-Aktie bewegte sich zuletzt in einer sehr breiten Range von 10 bis 16,50 €. Gegenüber dem Anfang letzten Jahres hat sie sich mehr als verdoppelt. Am Montag verliert sie aktuell -2,9% und steht bei 13,70 €. Wo liegt der faire Wert? Wachstum fiel zweistellig aus Nachdem das vergangene Geschäftsjahr extrem gut ausgefallen war, konnte im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres ein erneuter Umsatzrekord aufgestellt werden. Der Konzernumsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de