Zürich, 12. Januar 2026
Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von CHF 225 Millionen mit Laufzeit bis 2042 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im Januar 2032 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 1,875%). Die Anleihen wurden bei Investoren im Schweizer Franken-Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente.
