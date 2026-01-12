Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem Verlauf in engen Spannen kaum verändert geschlossen. Auf vorübergehende Schwächetendenzen folgte jeweils wieder eine Erholung. Zeitweise notierte der SMI dabei auf einem neuen Rekordhoch. Der Markt konsolidiere auf hohem Niveau, sagten Händler. Dabei blickten sie besorgt auf den sich weiter zuspitzenden Streit von US-Präsident Donald Trump mit dem Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
