Am 05. Juni 2025 empfahlen wir Sibanye-Stillwater gezielt für spekulative Anleger und Trader. Die Aktie hatte sich seit ihrem April-Tief fast verdoppelt, daher war die Empfehlung ausdrücklich als spekulativ markiert. Die Entscheidung erwies sich als äußerst erfolgreich: Wer zu diesem Zeitpunkt in die Aktie (ISIN: ZAE000259701) investierte, konnte zu Beginn der aktuellen Woche auf einen beeindruckenden Gewinn von 145 Prozent schauen.Sibanye-Stillwater ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS