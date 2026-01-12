Am 05. Juni 2025 empfahlen wir Sibanye-Stillwater gezielt für spekulative Anleger und Trader. Die Aktie hatte sich seit ihrem April-Tief fast verdoppelt, daher war die Empfehlung ausdrücklich als spekulativ markiert. Die Entscheidung erwies sich als äußerst erfolgreich: Wer zu diesem Zeitpunkt in die Aktie (ISIN: ZAE000259701) investierte, konnte zu Beginn der aktuellen Woche auf einen beeindruckenden Gewinn von 145 Prozent schauen.Sibanye-Stillwater ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.