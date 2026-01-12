Zuletzt hatten wir uns am Donnerstagabend mit der Marinetochter von thyssenkrupp beschäftigt und konnten bereits einen Treffer melden. Obwohl sich die Aktie da bereits im überkauften Bereich befand, steigt sie weiter. Am heutigen Montag konnte die TKMS-Aktie (ISIN: DE000TKMS001) einen deutlichen Kursgewinn von über 12 Prozent verzeichnen und war damit mit großem Abstand der Top-Performer im MDAX. Im Express-Service vom 08. Januar wurden die Abonnenten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.