Ich habe mit Helmut Jonen gesprochen. Vielen ist der Früh-Ruheständler und mehrfacher Aktienmillionär von seinem Instagram-Profil @waikiki5800 bekannt. Helmut hatte ein gutes Börsenjahr, trotz Währungseffekten für europäische Anleger. Er verfolgt wie ich eine langfristige Strategie. Allerdings hat er seine Cash-Position auf 10 bis 11% hochgefahren aufgrund hoher Bewertungen. Er erwägt zudem Gewinnmitnahmen bei Bankaktien wegen der zunehmenden Deregulierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer