Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ), Nexus oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die am 6. Januar 2026 im Vorfeld der Anhörung abgehaltene Konferenz vom "South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources" ("DANR") die öffentliche Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt ("Board of Minerals and Environment", Rohstoffbehörde) zur Erörterung des vom Unternehmen eingebrachten Antrags auf Erteilung einer Uranexplorationsgenehmigung für das Projekt "Chord" für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 anberaumt wurde. Die Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist für Nexus der letzte Schritt im Rahmen des staatlichen Genehmigungsverfahrens, um eine Genehmigung für Explorationsbohrungen auf dem Projekt "Chord" zu erwirken. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis umfangreicher und intensiver Bemühungen um die Erteilung einer Genehmigung, die das Unternehmen im März 2024 mit der Einreichung seiner Absichtserklärung zur Durchführung von Explorationsarbeiten ("EXNI") beim "DANR" begonnen hat. Weitere Informationen zum "EXNI"-Antragsverfahren für das Projekt "Chord" finden Sie unter https://danr.sd.gov/Environment/MineralsMining/Exploration/NewEXNIS.aspx . Während dieses Prozesses hat das Unternehmen eng mit mehreren staatlichen Behörden zusammengearbeitet, zu denen neben dem "DANR" auch das "South Dakota State Historic Preservation Office" ("SHPO") und das "South Dakota Department of Game, Fish, and Parks" zählen. Das Unternehmen hat mit der Erstellung und Einreichung umfassender Studien und Berichte zu Umwelt, Wildtieren und Archäologie alle von den beteiligten Behörden vorgebrachten Bedenken und Kommentare zufriedenstellend beantwortet und die Auflagen erfüllt. In mehreren Fällen hat das Unternehmen die Standardanforderungen für Studien, Berichte und Offenlegungen sogar übertroffen, um möglichen Bedenken proaktiv zu begegnen. Der Nexus-CEO, Jeremy Poirier, äußerte sich zuversichtlich und unterstrich das Vertrauen in eine baldige Genehmigung und einen erfolgreichen Projektstart: "Die Festlegung eines Termins für die öffentliche Anhörung vor der Rohstoffbehörde ist ein wichtiger Meilenstein für Nexus und unser Projekt Chord. Diese Anhörung ist die letzte Etappe eines strengen und gründlichen staatlichen Genehmigungsverfahrens, das wir vor fast zwei Jahren eingeleitet haben. Ich bin stolz auf die konstruktiven Beziehungen, die unser Team zu den staatlichen Behörden aufgebaut hat, und auch auf die hohen Standards, die wir während dieses gesamten Prozesses eingehalten haben. Wir freuen uns darauf, unseren Antrag vor der Rohstoffbehörde zu präsentieren und für das Projekt Chord die Weichen für ein Bohrprogramm im Frühjahr/Sommer zu stellen." Über das "South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources": Das "South Dakota Department of Agriculture & Natural Resources" ist die staatliche Behörde, die für den Schutz und Erhalt der Landwirtschaft, der Umwelt und der natürlichen Ressourcen von South Dakota zuständig ist, sich um effektive Regulierungsarbeit und den Schutz natürlicher Ressourcen bemüht sowie finanzielle und fachliche Unterstützung anbietet. Das vom "DANR" erstellte Programm für Rohstoffe und Bergbau ("Minerals and Mining Program") regelt die Rohstoffexploration, den Bergbau sowie die Öl- und Gasförderung in South Dakota. Das Programm stellt sicher, dass die Rohstoffexploration und -erschließung in einer Weise durchgeführt wird, welche die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich hält und die Wiederherstellung und Nutzbarmachung der betroffenen Flächen nach der Ressourcengewinnung ermöglicht. In den meisten Fällen müssen die Betreiber vor Beginn der Rohstoffexploration oder -erschließung eine formelle Mitteilung einreichen oder eine staatliche Genehmigung einholen. Über Nexus Uranium Corp. Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte "Chord" und "Wolf Canyon" in South Dakota und das Projekt "South Pass" in Wyoming. Das Projekt "Great Divide Basin" in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von "Canamera Energy Metals Corporation". In Kanada hält Nexus das Projekt "Mann Lake" im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com . "Nexus" erreicht nächste Stufe im staatlichen Prüfprozess - Weichenstellung für weitere Projektmeilensteine? Mit der Anberaumung der öffentlichen Anhörung durch die Rohstoffbehörde von South Dakota hat Nexus Uranium einen bedeutenden Schritt im Genehmigungsverfahren für das Uranprojekt "Chord" erreicht. Die Anhörung vom 18. bis 20. März 2026 markiert den letzten behördlichen Meilenstein vor der zu erwartenden Explorationsfreigabe - ein Fortschritt, der nicht nur den Projektzeitplan stärkt, sondern auch potenziell kursrelevante Impulse liefern kann. Nexus Uranium strebt darüber hinaus die Teilnahme am US-weiten "FAST-41-Programm" an - einem beschleunigten Genehmigungsverfahren für kritische Energie- und Infrastrukturprojekte. In Kombination mit der geplanten "ISR-Technologie" ("In-situ-Recovery") zur besonders nachhaltigen Uranförderung positioniert sich das Unternehmen damit als einer der zukunftsorientierten Akteure im amerikanischen Energiesektor. Im Zentrum der strategischen Ausrichtung steht der Einsatz des sogenannten "In-Situ-Recovery-Verfahrens" ("ISR") - einer besonders umweltschonenden Technologie zur Gewinnung von Uran. Anders als beim konventionellen Tagebau verbleibt das Erz im Boden; es wird durch eine chemische Lösung über Bohrungen selektiv herausgelöst. Dieses Verfahren minimiert Eingriffe in die Landschaft, vermeidet Abraum und Staubbelastung und gilt als besonders akzeptanzfähig - vor allem in Ländern mit hohen Umwelt- und Sicherheitsstandards wie den USA. "ISR-Projekte" zeichnen sich darüber hinaus durch geringere Investitionskosten, kürzere Genehmigungsphasen und eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz aus. Mit dem Fokus auf "ISR" und der möglichen Aufnahme in das "FAST-41-Programm" positioniert sich Nexus Uranium als zukunftsorientierter Anbieter im Bereich emissionsarmer Energiegewinnung. Für institutionelle wie auch private Investoren dürfte sich daraus eine seltene Kombination aus technologischem Vorsprung, regulatorischer Planungssicherheit und attraktiver Marktdynamik ergeben. Vor dem Hintergrund steigender globaler Nachfrage nach Uran - insbesondere als Bestandteil klimaneutraler Energieversorgung - rückt Nexus Uranium in den Fokus eines Sektors, der nach Jahren der Konsolidierung nun wieder wachstumsstark an Fahrt gewinnt. Die Aktie der Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ) bietet auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstiegsfenster mit langfristigem Aufwärtspotenzial: Das Upside-Potenzial dürfte enorm sein, ein früher Einstieg in diese Aktie könnte später deutlich größere Gewinne realisieren.

Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung.

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt. Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

