Die Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers geht weiter. Nun zieht der Konkurrent Paramount Skydance vor Gericht. Für Netflix bedeutet das, dass eine mögliche Übernahme weiter in Gefahr ist. An der Börse leiden sowohl Netflix als auch Paramount unter dem Übernahmekampf, der immer teurer zu werden droht.In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot von Netflix vorzuziehen. Außerdem will Paramount eigene Kandidaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär