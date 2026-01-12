Burnaby, BC - 12. Januar 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. ("NatBridge" oder das "Unternehmen") (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 9. Januar 2026 mit Teras Resources Ltd. USA ("Teras") eine verbindliche Absichtserklärung ("LOI") über den geplanten Erwerb von drei weiteren beurkundeten Parzellen (zusammen die "Parzellen") unterzeichnet hat, die Teil des Goldprojekts Cahuilla in Imperial County (Kalifornien) sind. Die Absichtserklärung baut auf dem am 21. Oktober 2025 bekannt gegebenen Kaufvertrag für Mineralrechte auf und treibt die Konsolidierung der beurkundeten Mineralrechte innerhalb des Projektgebiets voran. Diese Absichtserklärung ersetzt frühere Vereinbarungen und legt den Rahmen für die endgültige Vereinbarung zum Erwerb dieser Parzellen fest.

"Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt mit Teras zu gehen und unsere Position auf dem Goldprojekt Cahuilla durch den Erwerb dieser drei Parzellen weiter zu stärken", kommentierte Steve Moses, CEO von NatBridge Resources Ltd. "Diese Absichtserklärung spiegelt unser Engagement für ein diszipliniertes Wachstum, die fortgesetzte Konsolidierung der beurkundeten Mineralrechte bei Cahuilla und unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Teras wider. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die endgültige Vereinbarung abzuschließen und das Projekt so voranzutreiben, dass es unseren Aktionären und Stakeholdern langfristige Vorteile bringt."

Joseph Carrabba, CEO von Teras Resources, fügte hinzu: "Wir freuen uns, diese wichtige Transaktion mit NatBridge voranzubringen. Der Abschluss dieser Absichtserklärung zeugt von der konstruktiven Beziehung zwischen unseren Teams und unserer gemeinsamen Vision für die zukünftige Entwicklung des Goldprojekts Cahuilla. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, während wir auf eine endgültige Vereinbarung hinarbeiten."

Als Gegenleistung für den Erwerb der Parzellen zahlt NatBridge an Teras USA einen Kaufpreis, der auf der zuvor angekündigten Phase-1-Akquisition der Parzellen 45 und 46 basiert und unter Bezugnahme auf die Goldressourcenschätzung gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") (der "technische Bericht") in Bezug auf die untertägigen Mineralrechte, die die Parzellen umfassen, festgelegt wird.

Im Anschluss an das Aktionärsupdate vom 9. Dezember 2025 beauftragte das Unternehmen die Firma Capps Geoscience LLC mit der Erstellung des technischen Berichts, wie von der British Columbia Securities Commission ("BCSC") gefordert. Der technische Bericht wird nach seiner Fertigstellung der BCSC zur Prüfung vorgelegt und anschließend im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ veröffentlicht, um die Anforderungen der am 4. Dezember 2025 erlassenen Handelsaussetzung (Cease Trade Order) zu erfüllen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, dem zufriedenstellenden Abschluss der Due Diligence, dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen abgeschlossen wird.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FWB: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das auch in den USA und Deutschland notiert ist und die Goldressourcenversorgung des revolutionären, zum Patent angemeldeten digitalen Gold-Tokenisierungs-Ökosystems von NatGold Digital Ltd. ("NatGold Digital") anführt. Dieser innovative Ansatz definiert die Wertschöpfung von Gold durch Tokenisierung neu, indem er die physische Förderung - und damit verbundene ökologische, soziale und finanzielle Belastungen - durch einen blockchain-basierten, umweltfreundlichen "digitalen Abbauprozess" ersetzt. Der Schwerpunkt der Strategie von NatBridge liegt auf der Versorgungsseite des Ökosystems von NatGold. Durch den Erwerb von Goldressourcen, die den Qualifikationskriterien von NatGold Digital entsprechen und die die strengen Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital erfüllen, positioniert sich NatBridge als Schlüsselfigur in einer Branche, die sich an der Schnittstelle von drei globalen Investmenttrends bewegt: Gold, nachhaltiges Investieren und Tokenisierung realer Vermögenswerte.

Für das Board,

Stephen Moses, CEO & Director

NatBridge Resources Ltd.

mailto:Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

mailto:IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Die Canadian Securities Exchange (die "CSE") und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Erwerb der Parzellen, den Abschluss des technischen Berichts und den Erwerb der Parzellen sowie die Tokenisierung von Goldressourcen sowie die Entwicklungspläne, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognostizierungen, Ziele, Vorhersagen und Prognosen für die Zukunft von NatGold. Zukunftsgerichtete Aussagen können in der Regel an Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "dürften", "würden" oder "werden". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten anders ausfallen. Dazu gehören die Fähigkeit, den Erwerb der Parzellen abzuschließen und den technischen Bericht einzureichen, aufsichtsrechtliche Genehmigungen und die Marktnachfrage nach tokenisiertem Gold. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von NatBridge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb der Projekte von NatBridge, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, zukünftige Edelmetallpreise sowie die Faktoren, die in den Abschnitten zu den Risikofaktoren unseres Geschäfts in den von NatBridge bei SEDAR+ eingereichten erforderlichen Wertpapierunterlagen erörtert werden. Obwohl NatBridge versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Unfähigkeit, die Bedingungen und den entsprechenden Abschluss der Vereinbarung zu vereinbaren, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen zum Abschluss der hierin genannten Transaktionen, die Fähigkeit, Goldressourcen zu identifizieren und zu erwerben, die den Qualifikationskriterien und Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital entsprechen, die Wirksamkeit und Einführung digitaler Gold-Tokenisierungsprozesse, technologische Entwicklungen, die Marktnachfrage, zukünftige Edelmetallpreise, regulatorische Änderungen sowie die ökologischen, sozialen und finanziellen Auswirkungen der Nutzung digitaler Miningbetriebe im Vergleich zur traditionellen Gewinnung. Weitere Risiken sind in den Abschnitten zu den Risikofaktoren in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ beschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

