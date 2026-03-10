BURNABY, BC - 10. März 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. ("NatBridge" oder das "Unternehmen") (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 9. März 2026 eine verbindliche Absichtserklärung (die "LOI") mit Teras Resources Ltd. USA ("Teras USA") unterzeichnet hat, um die Konsolidierung der beurkundeten Mineral-Claims innerhalb des Goldprojekts Cahuilla im Imperial County (Kalifornien) weiter voranzutreiben. Zusammen mit der am 9. Januar 2026 unterzeichneten verbindlichen Absichtserklärung (zusammen die "Phase-2-LOIs") wird damit der Rahmen für den Erwerb von Parzellen der Phase 2 geschaffen.

Gemäß der Absichtserklärung schlägt NatBridge den Erwerb von vier (4) weiteren beurkundeten Parzellen (die "Erwerbsparzellen") zu Bedingungen vor, die mit dem zuvor von dem Unternehmen bekannt gegebenen Rahmen für den Erwerb von Parzellen übereinstimmen, und hat sich außerdem eine Option (die "Option") zum Erwerb von drei (3) weiteren Parzellen (die "Optionsparzellen") gesichert.

"Wir freuen uns, diesen Meilenstein erreicht zu haben und die Präsenz von NatBridge auf dem Goldprojekt Cahuilla weiter auszubauen", kommentierte Stephen Moses, Chief Executive Officer von NatBridge. "Aufbauend auf unserer früheren Phase-1-Parzellenvereinbarung treiben diese Vereinbarungen eine strukturierte Konsolidierungsstrategie voran, die uns einen klaren Weg zum Ausbau unserer Mineralrechtsposition aufzeigt."

Joseph Carrabba, CEO von Teras Resources, fügte hinzu: "Wir freuen uns, gemeinsam mit NatBridge die Konsolidierung der beurkundeten Eigentumsrechte im Gebiet des Goldprojekts Cahuilla weiter voranzutreiben. Diese Absichtserklärung spiegelt die konstruktive Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und unser gemeinsames Ziel wider, diese Transaktionen auf ordnungsgemäße und kooperative Weise voranzubringen. Wir freuen uns auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung."

Die Absichtserklärungen der Phase 2 legen die wichtigsten kommerziellen Bedingungen fest, zu denen NatBridge und Teras USA eine oder mehrere endgültige Vereinbarungen über den Erwerb der unterirdischen Mineralrechte unter den Erwerbsparzellen und, falls ausgeübt, an den Optionsparzellen abschließen wollen. Die Option kann von NatBridge jederzeit vor Abschluss des Erwerbs der Erwerbsparzellen oder zu einem späteren Zeitpunkt, der zwischen den Parteien schriftlich vereinbart werden kann, ausgeübt werden.

Als Gegenleistung für den geplanten Erwerb der Erwerbsparzellen haben NatBridge und Teras USA vereinbart, dass der Kaufpreis auf den Bedingungen der zuvor angekündigten Phase-1-Akquisition basiert, wie festgelegt unter Bezugnahme auf die Goldressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") angefertigten technischen Bericht ("Technischer Bericht") mit dem Titel "Amended Technical Report on the Cahuilla Project Gold and Silver Resources, Imperial County, California" vom 10. März 2021, verfasst von Steven D. Craig, C.P.G., et al., in Bezug auf die unterirdischen Mineralrechte unter den betreffenden Parzellen. Der für die Optionsparzellen zu zahlende Ausübungspreis und die zusätzlichen kommerziellen Bedingungen für die Option werden in der entsprechenden endgültigen Vereinbarung festgelegt.

Die Absichtserklärungen der Phase 2 ändern oder modifizieren nicht die Mineralrechtserwerbsvereinbarung (Mineral Rights Purchase Agreement), die NatBridge im September 2025 mit Teras USA in Bezug auf bestimmte Parzellen abgeschlossen hat, die Phase 1 des Goldprojekts Cahuilla umfassen (die "Mineralrechtserwerbsvereinbarung"), und beziehen sich ausschließlich auf den geplanten Erwerb zusätzlicher beurkundeter Parzellen, die an die Parzellen der Phase 1 angrenzen, jedoch von diesen rechtlich getrennt sind.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Einhaltung der geltenden Gesetze. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den Absichtserklärungen der Phase 2 vorgesehenen Transaktionen wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen werden.

Im Anschluss an das am 9. Dezember 2025 veröffentlichte Aktionärsupdate beauftragte das Unternehmen Capps Geoscience LLC mit der Erstellung eines ergänzenden technischen Berichts gemäß NI 43-101, wie von der British Columbia Securities Commission ("BCSC") gefordert. Ein Entwurf des technischen Berichts wurde der BCSC zur Prüfung vorgelegt, und das Unternehmen ist derzeit dabei, die erhaltenen Kommentare zu bearbeiten. Nach Abschluss der Prüfung durch die BCSC wird der endgültige technische Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ veröffentlicht.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FSE: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das auch in den Vereinigten Staaten und Deutschland gelistet ist und sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von goldhöffigen Mineralkonzessionsgebieten konzentriert. Gegebenenfalls plant das Unternehmen, seine Konzessionsgebiete durch weitere Explorations- und Entwicklungsarbeiten voranzubringen oder - sofern ein NI 43-101-konformer technischer Bericht vorliegt - qualifizierte Projekte durch Verkauf an NatGold Digital Ltd. ("NatGold Digital") zu monetarisieren, um sie innerhalb des zum Patent angemeldeten digitalen Gold-Tokenisierungs-Ökosystems von NatGold Digital zu tokenisieren. Dieser innovative Ansatz definiert die Wertschöpfung von Gold durch Tokenisierung neu, indem er die physische Förderung - und damit verbundene ökologische, soziale und finanzielle Belastungen - durch einen blockchain-basierten, umweltfreundlichen "digitalen Abbauprozess" ersetzt. Der Schwerpunkt der Strategie von NatBridge liegt auf der Versorgungsseite des Ökosystems von NatGold. Durch den Aufbau eines Portfolios von Projekten, die möglicherweise die Token-Zertifizierungsstandards von NatGold Digital erfüllen, positioniert sich NatBridge an der Schnittstelle von drei wichtigen globalen Investitionstrends: Gold, nachhaltiges Investieren und die Tokenisierung realer Vermögenswerte.

Für das Board,

Stephen Moses, CEO & Director

NatBridge Resources Ltd.

mailto:Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

mailto:IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Die Canadian Securities Exchange (die "CSE") und das Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme von unterirdischen Mineralrechten gemäß den Phase-2-LOIs, die mögliche Ausübung der Option in Bezug auf die Optionsparzellen, den Abschluss (oder Nichtabschluss) von Transaktionen, die in Absichtserklärungen oder endgültigen Vereinbarungen vorgesehen sind, die Fähigkeit von NatGold Digital, Token digital zu schürfen, die Rentabilität des Tokenisierungs- und Monetarisierungs-Ökosystems von NatGold sowie Entwicklungspläne, Expansionspläne, Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen und Projektionen für die Zukunft. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den geplanten operativen Betrieb von NatBridge, die Verhandlung und den Abschluss endgültiger Vereinbarungen, den Zeitpunkt und die Fähigkeit zur Erfüllung der Bedingungen für deren Abschluss, den Erwerb und die Erschließung von Goldressourcen und jegliche Tokenisierung von NatGold, die Ausübung der Option und den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "voraussichtlich" oder "nicht voraussichtlich", "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "können", "könnten", "würden", "sollten" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von NatBridge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken, dass endgültige Vereinbarungen nicht ausgeführt werden, dass die Optionen nicht ausgeübt werden, dass geplante Akquisitionen nicht abgeschlossen werden, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem operativen Betrieb der Projekte von NatBridge, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, zukünftige Edelmetallpreise, makroökonomische Bedingungen, globale und regionale geopolitische Ereignisse, bewaffnete Konflikte, Handelsbeschränkungen, Sanktionen, Störungen der Lieferkette, Energiepreisvolatilität, Inflationsdruck, Änderungen der geltenden Gesetze oder Regulierungssysteme sowie die Faktoren, die in den Abschnitten über Risikofaktoren des Geschäfts von NatBridge im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ erläutert werden. Obwohl NatBridge versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83310Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83310&tr=1



