SIKA MELDET VORLÄUFIGEN UMSATZ FÜR 2025 VON CHF 11.2 MILLIARDEN

Gesamtjahresumsatz von CHF 11.20 Milliarden; trotz schwacher weltweiter Endmärkte verzeichnet Sika ein Umsatzwachstum von 0.6% in Lokalwährungen (-4.8% in CHF einschliesslich eines Fremdwährungseffekts von -5.4%)

Organisches Wachstum von -0.4% für das Gesamtjahr; organisches Wachstum von 1.2% unter Ausschluss des chinesischen Baugeschäfts; Akquisitionen trugen 1.0% bei

Marktanteilsgewinne in allen Regionen erzielt

Start des Investitions- und Effizienzprogramms «Fast Forward»; erwartete Einsparungen von CHF 80 Millionen im Jahr 2026, mit jährlich CHF 150-200 Millionen bis 2028, während gleichzeitig die Positionierung für weitere Marktanteilsgewinne erfolgt

Sieben Akquisitionen im Jahr 2025 sowie Ausbau der Produktionskapazitäten mit sieben neuen Fabriken - dadurch Beschleunigung der Wachstumschancen

EBITDA-Marge 2025 voraussichtlich leicht über 19%, ohne Berücksichtigung der einmaligen Kosten im Zusammenhang mit «Fast Forward»

2025 erzielte Sika ein Wachstum von 0.6% in Lokalwährungen. Dies lässt sich auf weitere Marktanteilsgewinne in allen Regionen zurückführen, die trotz anhaltender Herausforderungen auf dem globalen Baumarkt realisiert wurden. Das organische Wachstum betrug -0.4% für das Gesamtjahr (1.2% unter Eliminierung des chinesischen Baugeschäfts), die Akquisitionen trugen 1.0% zum Wachstum bei. In Schweizer Franken resultierte daraus ein Umsatz von CHF 11.20 Milliarden (Vorjahr: CHF 11.76 Milliarden), was einem Rückgang von -4.8% entspricht. Der Währungseffekt von -5.4% ist hauptsächlich auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen.



Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Trotz herausfordernder makroökonomischer Bedingungen haben wir im Jahr 2025 ein moderates Wachstum erzielt und unsere Marktposition weiter gestärkt. Die globalen Märkte waren im vierten Quartal schwach, auch die Trends in der US-amerikanischen kommerziellen Bauwirtschaft wurden durch den Government-shutdown zusätzlich belastet. Darüber hinaus verzeichnete China eine anhaltende Marktschwäche im Wohnbausektor. Dank unserer verbesserten Kundenlösungen konnten wir jedoch die Preisdisziplin aufrechterhalten und in allen Regionen Marktanteile gewinnen. Während wir derzeit davon ausgehen, dass die globalen Marktbedingungen bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben, starten wir das Jahr mit einer schlankeren Kostenstruktur und einer klaren Investitions-Roadmap zur Beschleunigung von Innovation und Digitalisierung.»



«Unsere 33'000 Mitarbeitenden haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, dass Sika weiterhin besser als der Markt abschneidet und den Kundenerwartungen gerecht wird. Dafür möchte ich im Namen der gesamten Konzernleitung meinen aufrichtigen Dank aussprechen.»



REGIONALE PERFORMANCE - MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

Die grösste und zugleich heterogenste Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erzielte ein Umsatzwachstum von 2.2% in Lokalwährungen (Vorjahr: 7.3%). Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas, wo Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete. Teile Südeuropas erzielten ebenfalls solide Wachstumsraten. Osteuropa erzielte im Laufe des Jahres 2025 sukzessive Verbesserungen.



In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.2% (Vorjahr: 11.2%). Nach einem starken Jahresbeginn haben sich die Bedingungen in der zweiten Jahreshälfte abgeschwächt. Im vierten Quartal wirkte sich der längste Government-shutdown in der Geschichte negativ auf die gewerbliche Bautätigkeit aus, was sich in der Abschwächung mehrerer Bauwirtschaftsindikatoren im gesamten Quartal widerspiegelte. In den USA blieb die Investition in Rechenzentren im Jahr 2025 ein Lichtblick, und Kanada sowie Lateinamerika zeigten sich vergleichsweise robust.



In der Regionging der Umsatz in Lokalwährungen um -5.2% zurück (Vorjahr: 2.4%). Das Ergebnis der Region Asien/Pazifik wurde durch den zweistelligen Umsatzrückgang im chinesischen Baugeschäft belastet. Ohne China verzeichnete die Region ein positives Wachstum von 2.9?% in Lokalwährungen. In China konzentriert sich Sika kurzfristig auf strukturelle Anpassungen und den Schutz der Margen. Die Märkte in Indien und Südostasien hingegen, sowie das Segment Automotive & Industry, erzielten ein besonders dynamisches Wachstum.Mit dem Programm «Fast Forward» richtet Sika die Organisation konsequent auf die Zukunft aus. Ziel ist es, die Innovation und digitale Transformation zu beschleunigen und die führende Position in allen Märkten weiter zu stärken.Im Rahmen des «Fast Forward»-Programms hat Sika gezielte strukturelle Anpassungen in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen in anderen Märkten eingeleitet. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks und die Vereinfachung organisatorischer Strukturen zur Steigerung der Effizienz sind in vollem Gange. Gleichzeitig investiert Sika in die beschleunigte digitale Transformation ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Die Investitionen erstrecken sich über die Programmdauer bis 2028. Sika erwartet daraus jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen, deren volle Wirkung ab 2028 zum Tragen kommt. Rund CHF 80 Millionen dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 wirksam werden.An der Generalversammlung vom 24. März 2026 werden Barbara Frei und Lukas Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Barbara Frei war früher Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Lukas Gähwiler ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG. Paul Schuler, seit 2021 im Sika Verwaltungsrat, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.Sika erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 eine EBITDA-Marge von leicht über 19%, ohne Berücksichtigung von rund CHF 90 Millionen einmaliger Kosten im Zusammenhang mit dem Programm «Fast Forward». Die aktualisierte Margenerwartung für 2025 spiegelt die Auswirkungen schwächerer Märkte auf das organische Umsatzwachstum im vierten Quartal wider.



