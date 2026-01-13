© Foto: SOPA Images - Sipa USATempus AI überrascht mit einem explosiven Wachstum zum Jahresende. Rekordumsätze, ein prall gefüllter Auftragsbestand und eine starke Position im KI-getriebenen Pharmamarkt befeuern die Fantasie der Anleger! Tempus AI ist die achtgrößte Position im Ark Innovation ETF von Cathie Wood und der Konzern aus Chicago unterstreicht mit seinen vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal, dass er sich diesen Platz verdient hat. Tempus AI ist ein auf Präzisionsmedizin spezialisiertes Technologieunternehmen. Der Fokus liegt auf der Analyse klinischer und molekularer Daten mithilfe von Künstlicher Intelligenz, vor allem in der Onkologie. Pharma- und Biotechkonzerne nutzen die Plattform, um Wirkstoffe …Den vollständigen Artikel lesen
