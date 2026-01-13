EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi"). Zu den Highlights gehören:
Rekordzuflüsse zeugen von dauerhafter Nachfrage, unabhängig von den Marktbedingungen
Obwohl das von Valour verwaltete Vermögen ("AUM") häufig als primärer Wachstumsindikator angesehen wird, kann das AUM in hohem Maße mit den zugrunde liegenden Preisen digitaler Vermögenswerte korrelieren und bei Marktpreisschwankungen erheblich schwanken. Die Nettomittelzuflüsse in die börsengehandelten Produkte (ETPs) von Valour bieten einen direkteren Einblick in die zugrunde liegenden Fortschritte des Unternehmens, da sie die Nachfrage neuer Kunden und das in Valour-Produkte investierte frische Kapital widerspiegeln, unabhängig von Marktpreisbewegungen.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass Valour unabhängig von den Marktbedingungen weiterhin Nettomittelzuflüsse generiert hat. Im Jahr 2025 erzielte Valour die trotz eines rückläufigen Marktes den höchsten jährlichen Nettomittelzufluss seit Bestehen, was die anhaltende Nachfrage nach reguliertem Zugang zu digitalen Vermögenswerten über traditionelle Brokerage-Kanäle unterstreicht.
Bis zum Ende des dritten Quartals 2025 verzeichnete Valour einen Nettomittelzufluss von 116,2 Mio. Dollar seit Jahresbeginn. Die geschätzten Nettozuflüsse für das vierte Quartal 2025 waren wie folgt:
Basierend auf diesen Schätzungen beliefen sich die Nettozuflüsse von Valour für das Gesamtjahr 2025 auf insgesamt rund 138,2 Millionen Dollar, was die bisher stärkste jährliche Nettozuflussleistung von Valour darstellt. Valour hat ebenfalls keinen einzigen Monat mit Nettoabflüssen verzeichnet, was auf ein stetiges Kundenwachstum und die anhaltende Akzeptanz des regulierten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist.
Aufbau der größten Produktsuite im Bereich Digital Asset Management
Im Jahr 2025 erreichte Valour 102 börsennotierte ETPs, ein Meilenstein, der eine bewusste Strategie widerspiegelt: den Aufbau des umfassendsten regulierten Produktangebots im Bereich digitale Vermögenswerte, damit Anleger mithilfe der ihnen bereits vertrauten Broker- und Verwahrungsdienstleister in den gesamten Sektor investieren können.
Die Plattform von Valour geht weit über Bitcoin und Ethereum hinaus. Das Angebot umfasst viele der wichtigsten Netzwerke und Themen, die die digitale Vermögenswirtschaft prägen, und ermöglicht es Anlegern, ihre Ansichten über den gesamten Sektor hinweg in einem vertrauten, regulierten, börsengehandelten Format ohne Wallets, private Schlüssel oder unregulierte Handelsplätze zum Ausdruck zu bringen. Valour hat die größte und vielfältigste Palette an börsengehandelten Produkten für digitale Vermögenswerte unter den digitalen Vermögensverwaltern weltweit aufgebaut, und diese Breite stellt einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil dar.
Valour ist kein traditioneller Vermögensverwalter, sondern ein vollständig integrierter Emittent mit eigener Infrastruktur.
Valour zeichnet sich durch sein vertikal integriertes Modell und seine Fähigkeit aus, über den gesamten Lebenszyklus der Emission digitaler Vermögensprodukte und der Marktinfrastruktur hinweg Erlöse zu generieren. Valour beschränkt sich nicht darauf, ETPs aufzulisten und eine Gebühr zu erheben. Das Unternehmen monetarisiert den Stack von Anfang bis Ende, einschließlich:
Dieser Plattformansatz wurde entwickelt, um mehrere Einnahmequellen aus derselben zugrunde liegenden Wachstumsquelle zu generieren und eine kapitaleffiziente Skalierbarkeit zu ermöglichen, während das Unternehmen wächst.
Nettozuflusswachstum im Jahresvergleich
Die jährlichen Nettozuflüsse von Valour sind erheblich gestiegen, da die Plattform ihre Produktpalette und ihren Vertrieb erweitert hat:
Da die Preise für digitale Vermögenswerte steigen, können Nettomittelzuflüsse als Hebel für das Wachstum des verwalteten Vermögens wirken, indem sie zusätzlich zur Marktwertsteigerung weiteres Kapital hinzufügen.
Die Skalierung des verwalteten Vermögens ermöglicht eine höhere Monetarisierung und Margenausweitung
Mit dem Wachstum der verwalteten Vermögenswerte von Valour erwartet DeFi Technologies eine Steigerung der operativen Hebelwirkung und eine größere Flexibilität, um die Monetarisierung im Laufe der Zeit zu optimieren. Abhängig vom Produktmix und den Marktbedingungen kann Valour durch Verwaltungsgebühren und Staking-Erträge eine gemischte Rendite von etwa 5 bis 7 Prozent erzielen, wobei zusätzliche Einnahmepotenziale aus Handelsgebühren, internem Handels-Know-how, Knotenbetrieb und MEV bestehen, die die Gesamtmonetarisierung weiter verbessern können.
"Die Nettozuflüsse von Valour sind der aussagekräftigste Indikator für die tatsächliche Nachfrage", erklärte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies. "In unserem Jahresabschlussbrief haben wir erklärt, dass wir trotz der Volatilität diszipliniert bleiben und uns auf die Umsetzung der tatsächlichen Signale konzentrieren werden. Die Erzielung von Rekordzuflüssen in einem Bärenmarkt bei gleichzeitiger Erweiterung auf 102 börsennotierte ETPs und dem Aufbau des breitesten regulierten Produktangebots der Branche spiegelt die Stärke unseres Plattformmodells und unsere Position als institutionelles Tor zur digitalen Vermögenswirtschaft wider."
"Investoren konzentrieren sich häufig auf das verwaltete Vermögen, jedoch ist der zugrunde liegende Motor entscheidend", erklärte Andrew Forson, President von DeFi Technologies. "Der Nettozufluss-Trend zeigt eine konstante Marktanteilsgewinnung. Mit steigendem verwaltetem Vermögen ermöglicht uns unser vertikal integriertes Modell, über die Verwaltungsgebühren hinaus durch Staking und handelsbezogene Einnahmequellen Geld zu verdienen, was im Laufe der Zeit zu einer Margenausweitung führt."
Nächste Phase der Produkterweiterung und des globalen Vertriebs
DeFi Technologies bekräftigte außerdem seinen Fokus auf die Beschleunigung des Wachstums durch Produktinnovationen und geografische Expansion. Im Jahr 2025 hat DeFi Technologies über Valour den Vertrieb an regulierten Handelsplätzen, darunter die London Stock Exchange und SIX Swiss Exchange, vorangetrieben und über B3 eine strategische Brückenkopfposition in Brasilien aufgebaut.
Mit Blick auf die Zukunft treibt Valour die Entwicklung von Produkten der zweiten Generation voran, die institutionell kompatibler und für größere Kapitalpools geeignet sind. Die nächste Phase umfasst unter anderem OGAW-Fondsstrukturen, aktiv verwaltete Zertifikate und börsengehandelte Schuldverschreibungen, Dachfondsstrukturen und weitere institutionell ausgerichtete Vehikel, die darauf abzielen, den Vertrieb zu erweitern, die verfügbare Liquidität zu erhöhen und die Beständigkeit des verwalteten Vermögens zu steigern.
