Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Partnerschaft

LGT und LLB gründen Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut



13.01.2026 / 07:00 CET/CEST





Vaduz, 13. Januar 2026. Die LGT und die Liechtensteinische Landesbank (LLB) haben gemeinsam das Liechtensteinische Pfandbriefinstitut (LPBI) gegründet. Damit kann der Finanzplatz Liechtenstein erstmals Pfandbriefe emittieren - eine international bewährte Form von Anleihen, die durch erstklassige Hypotheken auf liechtensteinische Liegenschaften besichert sind. Das neue Institut schliesst eine bestehende Lücke im Liechtensteiner Kapitalmarkt und stärkt die langfristige Stabilität des Finanzplatzes. Mit dem Pfandbriefinstitut steht den angeschlossenen liechtensteinischen Banken erstmals eine Plattform zur Verfügung, über die sie gemeinsam Pfandbriefe ausgeben können. Grundlage dafür bildet das neue Pfandbriefgesetz, das im Dezember 2024 vom Landtag verabschiedet und im April 2025 in Kraft gesetzt wurde. Das LPBI wird als konzessioniertes Finanzdienstleistungsinstitut direkt von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein beaufsichtigt. Die Pfandbriefe des Instituts werden durch hochwertige Hypotheken auf Liegenschaften in Liechtenstein gedeckt, die strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Mehrwert für Anlegerinnen und Anleger sowie den Finanzplatz

Pfandbriefe haben in vielen Ländern - unter anderem in der Schweiz - eine sehr lange und erfolgreiche Tradition. Sie gelten international als besonders zuverlässige Anlageform, da sie doppelt abgesichert sind: durch die kreditgebende Bank sowie die hinterlegten Immobilienwerte. Investorinnen und Investoren profitieren dadurch von einem hohen Mass an Sicherheit - ein Vorteil, der gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten von grosser Bedeutung ist. Gleichzeitig stärken Pfandbriefe die Refinanzierungsbasis der Banken und tragen damit zur langfristigen Stabilität des liechtensteinischen Immobilienmarktes bei. Gemeinsamer Schritt der im lokalen Hypothekargeschäft führenden Banken

«Mit dem neuen Pfandbriefinstitut schaffen wir mehr Stabilität und Refinanzierungsvielfalt für den Finanzplatz Liechtenstein. Davon profitieren auch unsere Kundinnen und Kunden - durch einen widerstandsfähigen Hypothekarmarkt und langfristige Planungssicherheit», sagt Michael Bürge, CFO der LGT Group. Christoph Reich, CEO der LLB, betont: «Die enge Zusammenarbeit von LGT und LLB bei diesem Projekt zeigt die Innovationskraft des Finanzplatzes Liechtenstein. Mit dem neuen Pfandbriefinstitut schaffen wir eine zukunftsweisende Infrastruktur, die den Banken zusätzliche Möglichkeiten eröffnet und die Weiterentwicklung des Kapitalmarkts nachhaltig unterstützt.» Organisation

Die Co-Geschäftsleitung des Pfandbriefinstituts übernehmen Dr. Georg Stöckl (LGT) als CEO und Bettina Halter (LLB) als CRO. Den Verwaltungsrat präsidiert Christoph Reich (LLB), als Vizepräsident amtet Michael Bürge (LGT); weitere Mitglieder sind Daniel Bose (LGT), Andreas Oehler (LLB) und Karl Laternser (BEWERA AG). Das LPBI wird in den kommenden Monaten mit den ersten Emissionen von Pfandbriefen starten. Kurzporträt LGT LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im

Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 30.06.2025 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 359.6 Milliarden (USD 451.6 Milliarden) für vermögende Privatkundinnen und Privatkunden sowie für institutionelle Anleger.

Die LGT beschäftigt über 6000 Mitarbeitende an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten. Kurzporträt LLB Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia. Kontakt

LGT Group Holding AG

Karin Brigl, Head Corporate Communications

Telefon +423 235 23 44 | lgt.media@lgt.com | www.lgt.com



Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications

Telefon +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News