Vaduz, 13. Januar 2026. Die LGT und die Liechtensteinische Landesbank (LLB) haben gemeinsam das Liechtensteinische Pfandbriefinstitut (LPBI) gegründet. Damit kann der Finanzplatz Liechtenstein erstmals Pfandbriefe emittieren - eine international bewährte Form von Anleihen, die durch erstklassige Hypotheken auf liechtensteinische Liegenschaften besichert sind. Das neue Institut schliesst eine bestehende Lücke im Liechtensteiner Kapitalmarkt und stärkt die langfristige Stabilität des Finanzplatzes.
Mit dem Pfandbriefinstitut steht den angeschlossenen liechtensteinischen Banken erstmals eine Plattform zur Verfügung, über die sie gemeinsam Pfandbriefe ausgeben können. Grundlage dafür bildet das neue Pfandbriefgesetz, das im Dezember 2024 vom Landtag verabschiedet und im April 2025 in Kraft gesetzt wurde. Das LPBI wird als konzessioniertes Finanzdienstleistungsinstitut direkt von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein beaufsichtigt. Die Pfandbriefe des Instituts werden durch hochwertige Hypotheken auf Liegenschaften in Liechtenstein gedeckt, die strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegen.
LGT ist eine führende internationale Private-Banking- und Asset-Management-Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia.
