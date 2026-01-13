DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

LUFTHANSA - Lufthansa braucht ab 2030 zusätzliche Kapazitäten für die Langstrecke in Deutschland. Das Management prüft nach Informationen des Handelsblatts derzeit zwei Wege: In Frankfurt strebt der Konzern nach der Sanierung von Terminal 2 ein gemeinsam mit Fraport betriebenes Terminal nach Münchener Vorbild an. Fraport steht dem allerdings skeptisch gegenüber. Alternativ könnte in München das Terminal 2 erweitert werden. Dazu müsste aber bald eine Entscheidung für den Bau gefällt werden. Das Wachstum ist für die avisierte Ergebnismarge von 8 bis 10 Prozent wichtig. (Handelsblatt)

UBS - UBS-Chef Sergio Ermotti plant, im April 2027 zurückzutreten, und gibt damit den Startschuss für das Rennen um einen der wichtigsten Posten im globalen Bankwesen. Ermotti, der 2023 nach der staatlich orchestrierten Übernahme der Credit Suisse zur UBS zurückkehrte, beabsichtige, nach der Integration der beiden Kreditinstitute zurückzutreten, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Financial Times)

POLARISE - Das Münchener Rechenzentrums-Startup Polarise sichert sich eine Finanzierung über bis zu 117 Millionen Euro. Das Geld stellt die australische Macquarie Group zur Verfügung, wie das Start-up am Montag mitteilte. Mit der Finanzierung plant Polarise, den Ausbau von KI-Rechenzentren voranzutreiben. Dazu zählt ein Standort für die Deutsche Telekom und den Chipkonzern Nvidia in München. Nach Angaben des Unternehmens wird die Finanzierung tranchenweise abgerufen. "Die Finanzierung ist als vorrangig besichertes Darlehen strukturiert", teilte Polarise mit. Die Mittel werden jeweils an Projektmeilensteine und Investitionsausgaben gekoppelt. (Handelsblatt)

MICROSOFT - Microsoft hat davor gewarnt, dass US-KI-Unternehmen im Kampf um Nutzer außerhalb des Westens von chinesischen Konkurrenten überholt werden, da China kostengünstige offene Modelle mit hohen staatlichen Subventionen kombiniert, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Microsoft-Präsident Brad Smith sagte der Financial Times, dass die rasche Verbreitung der Technologie des chinesischen KI-Start-ups Deepseek in Schwellenländern die Konkurrenz unterstreiche, der US-Unternehmen weltweit ausgesetzt sind. (Financial Times)

