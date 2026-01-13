Mit einem Kursplus von gut 27 Prozent gehörte die Aktie von BioAge Labs zum Start in die neue Handelswoche zu den absoluten Top-Performern an der Wall Street. Weitere Zwischenergebnisse zum großen Hoffnungsträger BGE-102, einem NLRP3-Inhibitor, trieben den Biotech-Titel erneut an und sorgen für jede Menge Fantasie.In einer Kohorte mit mehrfach ansteigender Dosierung von Teilnehmern mit Adipositas (BMI zwischen 32 und 42) und erhöhter Ausgangsentzündung erzielte BGE-102 in der 120 Milligramm-Variante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
