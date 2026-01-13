Smart Store Services, KI-native Verkaufsassistenten und hybride KI-Services unterstützen Einzelhändler dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, Teams im Kundenkontakt zu stärken und KI in physischen und digitalen Geschäften zu skalieren.

Einzelhändler erleiden jedes Mal Umsatzverluste, wenn ein Online-Shop ausfällt, ein System versagt oder den Mitarbeitern an der Front die erforderlichen Tools fehlen, um sofort zu handeln. In der Zwischenzeit schaffen generative KI-Plattformen und KI-Agenten neue Möglichkeiten, um das Online-Einkaufserlebnis und die Konversionsraten zu verbessern. Obwohl KI das Potenzial hat, Einzelhändlern zu höheren Margen und Wettbewerbsvorteilen zu verhelfen, empfinden es viele nach wie vor als Herausforderung, Experimente in konsistente, tägliche operative und umsatzsteigernde Verbesserungen umzusetzen.

Heute auf der NRF: Retail's Big Show hat Lenovo seine neuesten KI-gestützten Lösungen vorgestellt Smart Store Services und KI-Einzelhandelsassistenten -, die Einzelhändlern einen unmittelbaren, messbaren Mehrwert bieten sollen. Mit Unterstützung der Lenovo Hybrid AI Services integrieren die Lösungen KI direkt in den täglichen Einzelhandelsbetrieb und helfen Einzelhändlern dabei, Störungen zu vermeiden, bevor Umsatzverluste entstehen, Mitarbeiter in Echtzeit zu unterstützen und KI zu einer wiederholbaren Leistung in physischen und digitalen Geschäften zu skalieren.

"Führende Einzelhandelsunternehmen investieren nicht in KI, um zu experimentieren, sondern um den Betrieb ihrer Geschäfte aufrechtzuerhalten, ihre Einnahmen zu sichern und ihren Kunden einen besseren Service zu bieten", erklärte Patricia Wilkey, Senior Vice President und General Manager, International Sales, Solutions Services Group, Lenovo. "Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, durch die Integration von KI in den täglichen Einzelhandelsbetrieb und deren zuverlässige Skalierung im gesamten Unternehmen einen unmittelbaren Mehrwert zu schaffen."

1. Smart Store Services: KI-gestützte Funktionen für betriebliche Ausfallsicherheit, Ladenverfügbarkeit und Kundenerfahrung

Ausfallzeiten im Geschäft, die durch POS-Ausfälle, Zahlungsstörungen oder Verbindungsprobleme verursacht werden, wirken sich unmittelbar auf den Umsatz und das Vertrauen der Kunden aus. Die Smart Store Services von Lenovo wurden entwickelt, um solche Verluste zu verhindern, indem sie den Betrieb der Geschäfte aufrechterhalten und den Transaktionsfluss gewährleisten.

Die KI-gestützte Lösung unterstützt dabei, Probleme zu erkennen, vorherzusagen und zu beheben, bevor Kunden oder Mitarbeiter davon betroffen sind. Dadurch werden Ausfallzeiten um bis zu 50 reduziert und Probleme laut internen Daten von Lenovo um 60 schneller gelöst

Am ersten Tag profitieren Einzelhändler von folgenden Vorteilen:

Echtzeit-Einblick in den Zustand der Filialen über IT- und Betriebssysteme hinweg

über IT- und Betriebssysteme hinweg Automatisierte Priorisierung von Vorfällen auf Grundlage der geschäftlichen Auswirkungen

auf Grundlage der geschäftlichen Auswirkungen Eine zentrale Kommandozentrale, die IT-, Betriebs- und Filial-Support-Teams miteinander verbindet

Viele Probleme werden automatisch oder aus der Ferne gelöst, wodurch die Abhängigkeit von kostspieligem und zeitaufwändigem Vor-Ort-Support reduziert wird. Einzelhändler verzeichnen 30 bis 40 niedrigere IT-Supportkosten und weniger Betriebsprobleme in großen Filialnetzen.

Smart Store Services unterstützen die Mitarbeiter im Kundenservice und erhöhen nicht die Komplexität. Die Lösung wird über eine einfache, einheitliche Benutzeroberfläche bereitgestellt ein Gerät, eine App und bietet Mitarbeitern geführte Self-Service-Tools, mit denen sie häufig auftretende Probleme sicher lösen können. Die Teams an vorderster Front verbringen weniger Zeit mit der Fehlerbehebung bei technischen Problemen und haben mehr Zeit für die Kundenbetreuung, während der Aufwand der Manager für die Problemlösung um mehr als die Hälfte reduziert wird.

Durch die direkte Integration von KI in den täglichen Geschäftsbetrieb, wo sie kontinuierlich aus realen Vorfällen lernt und Lösungen automatisiert, verwandeln Smart Store Services KI von isolierten Pilotprojekten in wiederholbare, skalierbare Werte für jedes Geschäft

2. AI Retail Assistants: Kundeninteraktionen in sichere Käufe umwandeln

Die AI Retail Assistants von Lenovo unterstützen Einzelhändler dabei, ihre Konversionsrate und das Kundenerlebnis zu verbessern, indem sie intelligenten Echtzeit-Support direkt in das Einkaufserlebnis im Laden und im Online-Shop integrieren.

Der Lenovo Retail Floor Assistant bietet KI-gestützte Unterstützung im Verkaufsraum und unterstützt Kunden dabei, Produkte zu finden, die Verfügbarkeit zu prüfen, sich über Werbeaktionen zu informieren und allgemeine Serviceaufgaben zu erledigen. Die Lösung fungiert als digitale Unterstützungsebene und trägt dazu bei, die Servicequalität in Spitzenzeiten oder bei Personalmangel aufrechtzuerhalten, während sich die Mitarbeiter auf höherwertige Kundeninteraktionen konzentrieren können.

Der Lenovo Online Shopping Assistant bietet dialogorientierte, multimodale Funktionen, mit denen Kunden Produkte suchen, vergleichen und filtern können. Mithilfe von agentenbasiertem Denken kann der Assistent konkrete Maßnahmen ergreifen und so die Produktsuche, den Vergleich, Cross-Selling, Upselling und Warenkorbaktionen unterstützen, ohne dass Kunden mehrere Seiten durchsuchen müssen.

Durch die direkte Verbindung zu Live-Produktdaten und Bestandsystemen tragen die Assistenten dazu bei, dass Empfehlungen präzise sind und auf der Echtzeitverfügbarkeit basieren, sodass Kunden vor dem Kauf sichere Entscheidungen treffen können.

Die AI Retail Assistants basieren auf Lenovos Hybrid AI Advantage mit NVIDIA und lassen sich dank integrierter Governance, Automatisierung und Expertenunterstützung sowohl in Edge- als auch in Cloud-Umgebungen einsetzen. Sie verwandeln das Einkaufen von einer statischen Suche in ein intelligentes, geführtes Einkaufserlebnis, das vom ersten Tag an einen Mehrwert bietet.

3. Lenovo Hybrid AI Services: Skalierung von KI von Pilotprojekten zu wiederholbaren Leistungen

Zwar können viele Einzelhändler KI-Pilotprojekte starten, jedoch stellt die Skalierung auf Hunderte oder Tausende von Filialen nach wie vor eine Herausforderung dar. Lenovo Hybrid AI Services sind darauf ausgelegt, diese Barriere zu beseitigen.

Die Dienste unterstützen Einzelhändler bei der Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb von KI an geografisch verteilten Standorten und gewährleisten Governance, Zuverlässigkeit und Leistung, ohne das Betriebsrisiko zu erhöhen. KI wird zu einer wiederholbaren Funktion, die in den täglichen Betrieb integriert ist, und nicht zu einer einmaligen Initiative.

Nachweisliche Auswirkungen auf den Einzelhandel und ein klarer Weg vom KI-Hype zur Skalierung

Lenovos fundierte Kenntnisse über die Bedürfnisse von Einzelhändlern waren ausschlaggebend dafür, dass die globale Kosmetikmarke Shiseido eine Partnerschaft mit dem Unternehmen eingegangen ist, um das Kundenerlebnis in acht Märkten im asiatisch-pazifischen Raum zu optimieren. Die Zuverlässigkeit der Geräte wurde in großem Umfang verbessert, wodurch Reibungsverluste im Tagesgeschäft reduziert und nahtlosere Kundeninteraktionen ermöglicht wurden. Die Transformation von Shiseido verdeutlicht die gemeinsamen operativen Herausforderungen, denen Einzelhändler gegenüberstehen, und wie Lenovo praktische, flexible Lösungen bereitstellt, die Effizienz und Belastbarkeit an vorderster Front unterstützen.

Entdecken Sie, wie Lenovo mit KI-gestützten Lösungen zur Modernisierung des Einzelhandels und zur Verbesserung der Kundenbindung beitragen kann.

