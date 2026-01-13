Zürich - Der US-Dollar hat sich nach der jüngsten Schwäche stabilisiert. Die Kursbewegungen hielten sich im frühen Geschäft in Grenzen, heisst es von Händlern. Zuletzt hatte der sich zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem Notenbankchef Jerome Powell den Dollar unter Druck gesetzt. Bei dem Streit geht es letztlich um die Unabhängigkeit des Fed. Der US-Dollar wird aktuell zu 0,7980 Franken gehandelt. Das ist etwas mehr als am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
