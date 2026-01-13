Genf - Der Warenprüfkonzern SGS hat die im vergangenen Juli angekündigte Übernahme des nordamerikanische Prüfunternehmens Applied Technical Services (ATS) abgeschlossen. Damit stossen rund 2100 Mitarbeitende und 85 Prüfeinrichtungen zu SGS. Alle behördlichen Zusagen seien eingegangen, teilte SGS am Dienstag mit. Die Akquisition trage 80 Prozent zum Ziel bei, bis 2027 den Umsatz in Nordamerika zu verdoppeln. Mit ATS werde das Umsatzniveau dort auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
