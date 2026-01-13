© Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpaSK Hynix kündigt eine Investition von 13 Milliarden US-Dollar an, um eine neue Fabrik für fortschrittliche Speicherchips zu bauen. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach HBM-Technologie für KI zu decken.Der südkoreanische Speicherhersteller SK Hynix kündigte eine Investition in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar (rund 19 Billionen südkoreanische Won) an, um eine neues, hochmodernes Werk zu errichten. Mit dieser Erweiterung soll die steigende Nachfrage nach Speicherchips, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), gedeckt werden. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Der Bau der neuen Anlage soll im April 2026 in der südkoreanischen Stadt Cheongju …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE