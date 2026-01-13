Breaking News: Syntheia - die nächste Übernahme!

Anzeige / Werbung

Jetzt fängt der Rubel bei Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) zu rollen an.

Das erste Callcenter wurde übernommen und hat offenbar den Betrieb mit der firmeneigenen Synthia-KI aufgenommen und generiert Umsätze - praktisch gesehen des "Proof of Concept' margenschwache Call-Center (10%-15%) mitsamt Kundenstamm zu übernehmen, um die Profitabilität anzuheben (40%-60%). Weil das wahrscheinlich gut funktioniert, will man nun das nächste Unternehmen übernehmen.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)) -

Der goldene KI-Schlüssel!

In unseren Augen hat Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) den goldenen Schlüssel gefunden, um ihre KI-Software für das Management eingehender und ausgehender Telefonanrufe in einem rasanten Tempo zu monetisieren! Ein bislang noch unabgedeckter, bislang gewinnschwacher, aber dennoch milliardenschwerer Nischenmarkt liefert einen gewaltigen Hebel!

Nachdem Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) die Übernahme eines Call-Centers, das auf ihre Technologie umgerüstet wird, abgeschlossen hat (Syntheia Closes Call Center Guys Acquisition), ist man im Begriff, den nächsten Deals dieser Art "einzutüten"!

Syntheia Signs Non-Binding LOI for SATCOM Acquisition

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) ein führender Anbieter von KI-gestützten Konversationslösungen für das Management eingehender Telefonanrufe, freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit CX1 Capital Inc. zur Übernahme der Wunderlich Group LLC, firmierend als Satcom unterzeichnet hat. Die geplante Transaktion soll voraussichtlich als Aktienkauf von Satcom strukturiert sein, steht jedoch unter dem Vorbehalt der Einholung von steuer-, gesellschafts- und wertpapierrechtlicher Beratung durch beide Parteien.

Nachdem die Übernahme von "Call Center Guys" nun vollständig integriert ist und Umsätze generiert, freuen wir uns, unsere zweite geplante Akquisition, Satcom, bekanntzugeben. Tony Di Benedetto, CEO von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)

News Fazit

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) setzt gezielt auf den Erwerb von Callcentern, die zwar hohe Umsätze und stabile Stammkunden aufweisen, aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Profitabilität jedoch günstig zu haben sind.

Durch den KI-Einsatz MUSS sich das KGV solcher Unternehmen drastisch verbessern. Das bedeutet, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) praktisch im Besitz eines "Zauberstabes" ist, der aus einer Kiesgrube eine Goldgrube machen kann.

Die zuletzt abgeschlossene Übernahme ("Call Center Guys") ist bereits in Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) integriert und erwirtschaftet bereits Umsätze für das Unternehmen. Satcom, das neue Übernahmeziel, betreibt Standorte in Toronto, Fort Meyers (USA), San Salvador (El Salvador) und Port of Spain (Trinidad).

Die Vision von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) Callcenter inklusive Kundenstock zu übernehmen, um diese mit ihrer KI auszustatten, um die Profitabilität zu heben, wird immer klarer - nun setzt man einen zweiten Schritt in diese Richtung, sodass hier ein margenstarkes Nischen-KI-Unternehmen entstehen kann! Meinung der Redaktion

Syntheia Corp.*

WKN: A40PRT . CSE: SYAI



Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) ist ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, das proprietäre Algorithmen zur Ermöglichung menschenähnlicher Telefongespräche entwickelt. Unter einigen anderen Pilot-Kunden verwendet ein Autorhersteller die Syntheia-Plattform für seinen telefonischen Kunden-Support

Unser Fokus auf Tonalität, Stimmung und Gesprächsverhalten hebt uns von den anderen ab. Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)

Telefongespräche mit Kunden sind kostspielig, ineffektiv und aufgrund von Personalproblemen oft höchst ineffizient. Die größten Probleme dabei sind:

Sprachbarrieren, Kosten für Angestellte, Telefonzentralenkosten, eine niedrige Produktivität

Die Konsequenzen:

Enttäuschte Kunden, verlorene Kunden, Serviceabbruch

34% aller potentiellen Kunden, die in der Warteschleife hängen, kommen nie wieder zurück! Da würde doch eine Lösung, die jeden Anruf, egal zu welcher Uhrzeit und 365 Tage im Jahr, sofort annimmt und selbstständig abwickelt, genau wie es Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) anbietet, ein hoher Mehrwert sein, noch dazu, wenn der Setup-Vorgang so simpel ist wie hier gezeigt:

Die möglichen Bereiche, in denen man die AI-Software von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) einsetzen kann, scheinen unbeschränkt. Derzeit gibt es Lösungen für folgende Bereiche:

Eine einzige Anwendung, die auf die Anforderungen zugeschnitten ist

AssistantNLP ist für kleinere und mittlere Unternehmen wie Restaurants, Hotels, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, uvm.

Alle Ausführungen können Gespräche in Englisch abwickeln, Französisch und Spanisch sind in Arbeit und bieten die Möglichkeit einer Schnittstelle zur Einbindung in bestehende Systeme.

Jetzt, nach ausgedehnten Praxistests mit verschiedenen Kunden, möchte Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) das System kommerzialisieren und wir denken, dass man dabei gute Karten haben könnte! Allein die Einfachheit des Setup-Prozesses gepaart mit der kostenfreien Freemium-Variante senken die Eintrittshürden beinahe auf Null. Die Kunden sollten dann schnell den Mehrwert begreifen können, sodass diese ein Upgrade durchführen, entweder auf die Basic-Variante um für 100 Dollar pro Monat, oder auch auf die Pro-Version für 300 Dollar pro Monat.

Durch den Ersatz unserer veralteten Telefonplattform hat es Syntheia unserem Unternehmen Palmieri Furniture ermöglicht, eine nahtlose, unterbrechungsfreie Kundenbindung zu bieten. Dies hat die Markentreue gestärkt und den Umsatz gesteigert. Wir freuen uns, Syntheia weiterhin zu verwenden und würden es jedem Unternehmen empfehlen. Frank Palmieri, Palmieri Furniture - Pilotkunde

Fertigentwickelt, mit weiteren verschiedenen Sprachen, ist das System quasi dann weltweit einsetzbar. Dies sollte den Weg ebnen, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in relativ kurzer Zeit 5.000 bezahlende Kunden gewinnen kann, was einem Jahresumsatz von 6 Mio.. Dollar erwirtschaften könnte.

Aufgrund dieser Voraussetzungen sind wir der Meinung, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in kurzer Zeit zu einem der am schnellsten wachsenden AI-Unternehmen werden könnte, was mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen einhergehen sollte!

Mehr über Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT): https://www.syntheia.ai/

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

