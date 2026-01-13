Die Aktie von Nordex war im vergangenen Jahr kaum zu bremsen. Der Windkraft-Boom spielt Nordex weiter in die Karten. Der Hamburger Anlagenbauer konnte zum Jahresende kräftig zulegen und verbuchte im vierten Quartal Bestellungen über fast 3,6 Gigawatt (GW). Damit lag der Auftragseingang um 9,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.Marktbeobachter hatten mit einer starken Entwicklung gerechnet - auch vor dem Hintergrund mehrerer Großaufträge, die Nordex zuletzt rückwirkend für Ende 2024 gemeldet hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
