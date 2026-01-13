Zürich - Infolge der im November 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 43 Millionen gibt PROCIMMO SA den Erwerb von fünf Immobilien für das Teilvermögen «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV für rund CHF 110 Millionen bekannt. Diese Investitionen befinden sich in den Kantonen Wallis, Jura und Bern. WallisIn Monthey wurden zwei Wohnliegenschaften erworben. Die erste Liegenschaft an der Avenue de l'Europe, in unmittelbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab