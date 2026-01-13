Zürich - Trotz der anhaltend schwierigen politischen und konjunkturellen Lage haben die weltweit wichtigsten Unternehmen im Laufe des Jahres 2025 weiter massiv an Wert gewonnen: Der Börsenwert der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen stieg seit Ende des vergangenen Jahres um 23 Prozent beziehungsweise um mehr als zehn Billionen US-Dollar auf den neuen Rekordwert von 54,4 Billionen US-Dollar. Den stärksten Wertzuwachs verzeichneten die asiatischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab