NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A3E5D64