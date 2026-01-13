Martin Friedrich (Lansdowne Partners Austria): Rückblick auf 2025

Das Jahr 2025 brachte eine Reihe überraschender Entwicklungen mit sich. Weder die Wirtschaftspolitik noch die Reaktion des Marktes darauf verliefen so, wie es die meisten Anleger erwartet hätten. Dennoch war es ein weiteres gutes Jahr für uns.

Sie fragen sich wahrscheinlich, genau "wie gut" es war. Wie Abbildung 1 zeigt, beurteilen wir die Qualität unserer Leistung in der Regel anhand von zwei Vergleichsgrößen:

1) Unsere offizielle Benchmark2 gemäß Börsenprospekt1, die wir in unseren Monatsberichten regelmäßig zeigen; und

2) die Performance des durchschnittlichen Vergleichsfonds der Peergruppe, definiert und fortlaufend aktualisiert von Morningstar3.

Wir freuen uns festhalten zu können, dass der Endowment Fund im Jahr 2025 sowohl seine Benchmark als auch die Vergleichsgruppe übertroffen hat, und das bei deutlich geringerer Volatilität.Auf den folgenden Seiten analysieren wir, wie einzelne Elemente unseres Anlageprozesses zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Unsere Diskussion wirft auch Licht auf eine wichtige Frage über die Zukunft aktiven Managements.