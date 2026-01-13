Anzeige
Mehr »
Dienstag, 13.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
13.01.2026 09:30 Uhr
96 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Martin Friedrich (Lansdowne Partners Austria): Rückblick auf 2025

Das Jahr 2025 brachte eine Reihe überraschender Entwicklungen mit sich. Weder die Wirtschaftspolitik noch die Reaktion des Marktes darauf verliefen so, wie es die meisten Anleger erwartet hätten. Dennoch war es ein weiteres gutes Jahr für uns.

Sie fragen sich wahrscheinlich, genau "wie gut" es war. Wie Abbildung 1 zeigt, beurteilen wir die Qualität unserer Leistung in der Regel anhand von zwei Vergleichsgrößen:

1) Unsere offizielle Benchmark2 gemäß Börsenprospekt1, die wir in unseren Monatsberichten regelmäßig zeigen; und

2) die Performance des durchschnittlichen Vergleichsfonds der Peergruppe, definiert und fortlaufend aktualisiert von Morningstar3.

Wir freuen uns festhalten zu können, dass der Endowment Fund im Jahr 2025 sowohl seine Benchmark als auch die Vergleichsgruppe übertroffen hat, und das bei deutlich geringerer Volatilität.Auf den folgenden Seiten analysieren wir, wie einzelne Elemente unseres Anlageprozesses zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Unsere Diskussion wirft auch Licht auf eine wichtige Frage über die Zukunft aktiven Managements.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.