Die Aktualisierung zeigt, dass die Netzbetreiber rund 18,5 Milliarden Euro an Vergütung an EEG-Anlagenbetreiber gezahlt haben. Aus dem Bundeshaushalt kamen knapp 16,5 Milliarden Euro, um das Konto ausgeglichen zu halten. Die aktualisierte Aufstellung des EEG-Kontos zeigt, dass das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 1. 539. 322. 043,94 Euro abgeschlossen wurde. Dabei schmolz der Überschuss im Dezember noch um mehr als 357 Millionen Euro ab. Interessant ist die Auflistung der Einnahmen und Ausgaben. Demnach zahlten die Netzbetreiber mehr als 18,5 Milliarden Euro an EEG-Vergütungen an die Anlagenbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland